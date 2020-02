डॉ. आंबेडकरांना हवे होते दलितस्थान, आपण एकत्र राहिलो; भाजप नेत्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना दलितांसाठी दलितस्तान हवे होते परंतु आपण सर्व एकत्र राहिले असे वादग्रस्त विधान गोव्याचे उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी केले आहे. विधानसभेत नागरिकत्व सुधारित कायद्याच्या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

#BRAmbedkar had backed the idea of a ‘#Dalitstan‘ for #Dalits but #India has remained united, #Goa Deputy Chief Minister #ManoharAjgaonkar told the Legislative Assembly on Monday.

