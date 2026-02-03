नाशिकमध्ये आज डॉ. वि.म. गोगटे स्मृतिदिन सोहळा; संस्कृत भाषा प्रसारिणी सभा, ठाणे संस्थेला पुरस्कार

संस्कृत भाषा सभा आणि सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कै. डॉ. वि.म. गोगटे यांचा ३९ वा स्मृतिदिन, पुरस्कार वितरण आणि पुस्तक प्रकाशन सोहळा मंगळवार, दि. ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. सायंकाळी ६ वाजता परशुराम सायखेडकर नाट्यगृहात होणाऱ्या या कार्यक्रमाला स्वाध्याय परिवाराच्या प्रमुख मा. डॉ. धनश्री दीदी (जयश्री आठवले-तळवलकर) प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
संस्कृत भाषा प्रसारिणी सभा, ठाणे यांना यंदाचा पुरस्कार
संस्कृत भाषेचा प्रसार आणि संवर्धन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला गोगटे परिवारातर्फे २०२१ पासून पुरस्कार दिला जातो. यंदाचा (२०२५ चा) २१ हजार रुपये रोख, महावस्त्र, स्मरणचिन्ह आणि श्रीफळ असा सन्मान ‘संस्कृत भाषा प्रसारिणी सभा, ठाणे’ या संस्थेला जाहीर झाला आहे. संस्कृत भाषा सभेची कार्यकारिणी, सल्लागार मंडळ आणि गोगटे परिवार यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
अभिनव पुस्तकाचे प्रकाशन
याच सोहळ्यात सौ. सरिता देशमुख, सौ. शोभा सोनवणे आणि सौ. रश्मी नाईक लिखित ‘श्री विष्णुसहस्त्रनाम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे. हे पुस्तक मराठी वर्णमालेनुसार विष्णूची एक हजार नावे आणि संधी विग्रहासहित तयार करण्यात आले असून, ते पूर्णपणे मराठीत असल्याने वाचकांसाठी पर्वणी ठरणार आहे.
डॉ. वि.म. गोगटे: एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व
डॉ. वि.म. गोगटे यांनी १९७१ मध्ये संस्कृतच्या प्रचारासाठी ‘संस्कृत भाषा सभा’ स्थापन केली. सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष आणि अनेक वर्षे निवडणूक अधिकारी म्हणून त्यांनी निर्भीडपणे काम पाहिले. त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी १९८८ पासून हा उपक्रम अविरत सुरू आहे. त्यांच्या कार्याचा वारसा डॉ. विकास गोगटे, श्री. विवेक गोगटे आणि संपूर्ण गोगटे परिवार चालवत आहेत.
सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके, प्रमुख सचिव सुरेश गायधनी आणि संस्कृत भाषा सभेचे अध्यक्ष रमेश देशमुख यांनी सर्व संस्कृत प्रेमी, नागरिक या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
