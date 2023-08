‘Dream Girl 2’ box office collection – ‘ड्रीमगर्ल-2’च्या दमदार ओपनिंगमुळे ‘गदर-2’ कमाईला ब्रेक

सनी देओलचा ‘गदर-2’ हा चित्रपट गेल्या दोन आठवड्यांपासून तिकीटबारीवर धुमाकूळ घालत आहे. शुक्रवारी या चित्रपटाचा तिसरा आठवडा सुरू झाला. दोन आठवडे मजबूत कमाई करणारा हा चित्रपट तिसऱ्या आठवड्यातही धमाल उडवेल अशी अशा होता. परंतु ‘ड्रीमगर्ल-2’च्या दमदार ओपनिंगमुळे ‘गदर-2’ कमाईला ब्रेक लागला आहे.

आयुष्मान खुरानाची प्रमुख भूमिका असणारा ‘ड्रीमगर्ल-2’ हा चित्रपट शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटामुळे सनी देओलच्या चित्रपटावरच्या कमाईवर परिणाम झाल्याचे दिसले. 2019मध्ये आलेल्या ‘ड्रीमगर्ल’ला सिक्वेल असणाऱ्या ‘ड्रीमगर्ल-2’ चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 10 कोटींची कमाई केली. ‘गदर-2’ सारखा सुपरहिट चित्रपट समोर असतानाही ‘ड्रीमगर्ल-2’ने चांगली सुरुवात केली आहे.

