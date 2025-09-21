भरधाव ट्रकची रिक्षाला धडक, अपघातात चार विद्यार्थ्यांसह 5 जणांचा मृत्यू

भरधाव ट्रकने विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या रिक्षाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात चार विद्यार्थ्यांसह चालकाचा मृत्यू झाला. अन्य तीन विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. अपघातानंतर ट्रकचालक फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.
बिहारमधील छपरा-मुजफ्फरपूर मार्गावर रविवारी दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास घडली. सर्वजण एमएम पब्लिक स्कूलचे विद्यार्थी होते. एमएम पब्लिक स्कूल रविवारी सुरू असते आणि बुधवारी शाळेला सुट्टी असते. रविवारी दुपारी शाळा सुटल्यानंतर नेहमीप्रमाणे विद्यार्थी रिक्षाने घरी परतत होते. यादरम्यान समोरून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने रिक्षाला जोरदार धडक दिली.
अपघातात चालक आणि एक विद्यार्थिनीचा जागीच मृत्यू झाला. तर अन्य तीन विद्यार्थ्यांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तीन विद्यार्थ्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलीस पुढील तपास करत आहेत. फरार ट्रक चालकाचाही पोलीस शोध घेत आहेत.