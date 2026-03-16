यूएईतील फुजैराह तेल उद्योग परिसरात ड्रोन हल्ला; कोणतीही जीवितहानी नाही

संयुक्त अरब अमिरातीतील फुजैराह जवळील तेल उद्योग क्षेत्रात ड्रोन हल्ल्यानंतर आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नागरी संरक्षण पथकांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम सुरू केले आणि या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ड्रोनचा किंवा त्याच्या अवशेषांचा परिणाम तेल उद्योग परिसरातील सुविधांवर झाला आणि त्यामुळे आग लागली. खबरदारी म्हणून फुजैराह बंदरातील काही तेल लोडिंग ऑपरेशन्स तात्पुरते थांबवण्यात आले.
फुजैराह बंदर हे जगातील प्रमुख तेल साठवण आणि इंधन भरण्याच्या केंद्रांपैकी एक आहे. येथून दररोज सुमारे १० लाख बॅरल कच्च्या तेलाची निर्यात होते आणि हे जागतिक तेल पुरवठ्याच्या सुमारे १% भागाचे प्रतिनिधित्व करते. हा हल्ला अशा वेळी झाला आहे जेव्हा अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे आखाती देशांमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची मालिका सुरू आहे. त्यामुळे तेल पायाभूत सुविधांवर धोका वाढल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अलीकडच्या दिवसांत फुजैराह परिसरावर ड्रोन हल्ल्यांच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. काही वेळा ड्रोन अडवले गेले असले तरी त्यांचे अवशेष पडल्यामुळे तेल साठवण टाक्यांना आणि औद्योगिक भागांना नुकसान झाले आणि आगीच्या घटना घडल्या. या घटनांमुळे आखाती प्रदेशातील ऊर्जा पुरवठा, जहाज वाहतूक आणि जागतिक तेल बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.