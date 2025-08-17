राज्यात मुसळधार पाऊस, दोन दिवसांत सहा जणांचा मृत्यू

शुक्रवार सायंकाळपासून राज्यातील विविध भागांत मराठवाड्यासह, जोरदार पाऊस झाला. यामुळे धरणे आणि जलाशयांमधील पाणीपातळी वाढली आहे. या मुसळधार पावसामुळे किमान सहा जणांचा बळी गेला असून, त्यापैकी दोन जणांचा उपनगरातील मुंबईत घर कोसळल्याने मृत्यू झाला आहे. तर मुंबईसह कोकणात, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शुक्रवार आणि शनिवारसाठी रेड आणि ऑरेंज अलर्ट दिला होता. मराठवाड्यातील नांदेड आणि बीड, पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर, उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि जळगाव तसेच विदर्भातील गडचिरोली आणि नागपूर येथेही मुसळधार पाऊस झाला. राज्यातील जवळजवळ सर्व 36 जिल्ह्यांना 19 ऑगस्टपर्यंतच्या पुढील तीन दिवसांसाठी ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी करण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी, रायगड, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली असून, जिल्हा प्रशासनाने नदीकाठी राहणाऱ्या गावकऱ्यांना खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. नांदेडसारख्या जिल्ह्यांतील काही गावांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने नदीकिनाऱ्याजवळ राहणाऱ्या कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवले आहे.
रायगडमधील अंबा नदीने धोका पातळी ओलांडली आहे, तर कुंडलिका आणि रत्नागिरीतील जागबुडी व कोदवली या नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील अधिकाऱ्याने दिली. जिल्हा प्रशासनांनी नागरिकांना स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती सर्व काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट विभागांत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून मराठवाड्यात गडगडाट, वीजा व जोरदार वाऱ्यासह मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.
शुक्रवार आणि शनिवारी राज्य प्रशासनाने सहा मृत्यूंची नोंद केली आहे. त्यात उपनगरातील मुंबईत घर कोसळल्याने दोन, यवतमाळामध्ये वीज पडल्याने एक आणि नांदेडमध्ये भिंत कोसळून व बुडून तीन जणांचा मृत्यू झाला.