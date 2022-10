लोकल ट्रेन बिघडली, अंबरनाथ कर्जत दरम्यानची वाहतूक विस्कळीत

कर्जतच्या दिशेने जाणाऱ्या एका लोकल ट्रेनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने अंबरनाथ आणि कर्जत दरम्यानची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. सकाळीच ही समस्या उद्भवल्याने कामासाठी घराबाहेर पडलेल्या प्रवाशांचे मोठे हाल झाले आहेत.

Due to technical problem in S-3 CSMT-Karjat local between Ambarnath and Badlapur on Dn line, local services on Ambarnath -Karjat section are delayed — Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) October 27, 2022

काही प्रवाशांनी तक्रार केली की ते ज्या लोकल ट्रेनमध्ये बसले होते ती लोकल ट्रेन अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्येच अडकून पडली होती. जवळपास 40 मिनिटे ही ट्रेन जागची हललीच नव्हती. अप आणि डाऊन दिशेच्या गाड्या जागीच थांबल्या असल्याचंही या प्रवाशांनी म्हटलं आहे.

Train 22105 held up since last 40 min between Ambernath & Badlapur. Looks like no traffic on both Up & Dn lines moving. What’s the issue? @Central_Railway @RailwaySeva @rajtoday @ShivajiIRTS — Nish Navalkar (@YUVI_NISH) October 27, 2022

मध्य रेल्वेचे प्रवक्ते शिवाजी सुतार यांनी याबाबत माहिती देताना म्हटले आहे की तांत्रिक अडचण दूर करण्यात आली असून 7.50 च्या सुमारास लोकलसेवा पूर्ववत सुरू झाली आहे.