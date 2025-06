खराब वातावरणामुळे शुभांशू शुक्ला यांची अंतराळ झेप टळली,आता ‘या’ दिवशी झेपावणार

मंगळवारी म्हणजेच 10 जून रोजी हिंदुस्थानचे अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला ऑक्झिओम – 4 मिशन अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात जाणार होते. मात्र खराब वातावरणामुळे हे मिशन एक दिवसासाठी स्थगित केले असून आता ते 11 जून रोजी होणार आहे.

Launch of Axiom-4 mission to International Space Station:

Due to weather conditions, the launch of Axiom-4 mission for sending Indian Gaganyatri to International Space Station is postponed from 10th June 2025 to 11th June 2025.

The targeted time of launch is 5:30 PM IST on 11th…

