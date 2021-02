केरळमध्ये भाजप सत्तेत आल्यास मी मुख्यमंत्री होण्यास तयार आहे! ई.श्रीधरन

मेट्रोमॅन अशी ख्याती मिळवणाऱ्या ई श्रीधरन यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. या प्रवेशापूर्वी त्यांनी पीटीआयला एक मुलाखत दिली आहे.

Entering political fray with aim to bring BJP to power in Kerala, work for state’s benefit: E Sreedharan tells PTI — Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2021

या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आपण संधी मिळाल्यास केरळचे मुख्यमंत्री बनण्यास तयार असल्याचं म्हटलंय. भाजपला केरळमध्ये सत्ता मिळवून देण्यासाठीच आपण या पक्षामध्ये सामील होत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

‘Metroman’ E Sreedharan says open to chief ministership if BJP comes to power in Kerala — Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2021

श्रीधरन यांनी मुलाखतीमध्ये सांगितलं की केरळला कर्जाच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि राज्याची पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठीआपण सातत्याने झटत राहू. आपल्याला राज्यपाल पदामध्ये स्वारस्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. अशा प्रकारच्या घटनात्मक पदावर राहून मी राज्याच्या भल्यासाठी योगदान देऊ शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.

If BJP wins Kerala assembly polls, focus will be to bring state out of debt trap, develop infrastructure: E Sreedharan ahead of joining party — Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2021

Not interested in governorship, won’t be able to contribute to state in such a ‘constitutional’ position with no powers at all: E Sreedharan — Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2021

केरळ भाजप 21 फेब्रुवारीला तिथले प्रदेशाध्यक्ष के.सुरेंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विजय यात्रा काढणार आहेत. या यात्रेला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. या यात्रेच्या निमित्ताने ई.श्रीधरन हे भाजपमध्ये जाहीररित्या प्रवेश करणार आहेत.