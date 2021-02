Breaking – उत्तर हिंदुस्थानला भूकंपाचे धक्के

उत्तर हिंदुस्थानातील दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या राज्यांना भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. या भूकंपाची तीव्रता 4.2 रिश्टर स्केल मोजण्यात आली असून त्याचा केंद्र बिंदू राजस्थानमधील अलवर शहरात असल्याचे समजते. दरम्यान पंजाबला जाणवलेल्या भूकंपाची तीव्रता 6.2 रिश्टर स्केल असल्याचे एएनआय या वृत्तसंस्थेने सांगितले आहे.

Earthquake tremors felt in parts of Delhi. pic.twitter.com/fTL2yK9bcD

An earthquake of magnitude 6.1 on the Richter scale hit Amritsar, Punjab at 10:34pm today: National Centre for Seismology

— ANI (@ANI) February 12, 2021