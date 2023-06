कॅलिफोर्नियाच्या खाडीत 6.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप

कॅलिफोर्नियाच्या खाडीत रविवारी 6.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला, अशी माहिती युरोपीयन भूमध्य भूकंपशास्त्र केंद्र (EMSC) ने दिली.

मेक्सिकोच्या नागरी संरक्षण कार्यालयाने पुष्टी केली की ज्या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले त्या भागात नुकसानीचे कोणतेही वृत्त नाही, परंतु बंदरांमधील संभाव्य प्रवाहामुळे नौका आणि जवळपासच्या किनारपट्टीच्या नागरिकांनी सावधगिरी बाळगण्याची शिफारस केली आहे.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.6 || 118 km E of San José del Cabo (#Mexico) || 10 min ago (local time 13:30:26). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/bYQferjGWA

— EMSC (@LastQuake) June 18, 2023