जम्मू कश्मिरच्या डोडात भूकंपाचे झटके, रहिवाशांमध्ये घबराट

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू कश्मिरच्या डोडा भागामध्ये रविवारी पहाटे (५ ऑक्टोबर) २:४७ वाजता भूकंप झाला, ज्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रात्री उशिरा झोपेत असताना लोकांना भूकंपाचे धक्के जाणवले तेव्हा सर्वजण बाहेर पळाले. तथापि, सुदैवाने, भूकंपाची तीव्रता कमी होती. यामुळे मोठे नुकसान टळले.

भूकंपाचे केंद्र जमिनीच्या पातळीपासून ५ किलोमीटर खाली होते. कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. एनसीएसने एक्स-पोस्टद्वारे वृत्त दिले आहे की, ६ ऑक्टोबर रोजी पहाटे २:४७ वाजता जम्मू आणि काश्मीरच्या डोडा येथे भूकंप झाला, ज्याचे केंद्र जमिनीच्या पातळीपासून पाच किलोमीटर खाली होते. अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुढील दोन दिवस मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानाचा इशारा देण्यात आला आहे. परिणामी, सोमवार (६ ऑक्टोबर) आणि मंगळवारी (७ ऑक्टोबर) शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू आणि कश्मिरमधील हवामान पुन्हा बिघडत आहे. यामुळे मैदानी भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडू शकतो आणि उंचावर बर्फवृष्टी होऊ शकते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खासगी कंपन्या आता क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा, तोफा बनवणार! स्वयंपूर्णतेसाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

बँकांमधील 1.84 लाख कोटीला कुणी वाली नाही! सरकार कॅम्प लावून पैसे परत करणार

जयपूरच्या सवाई मानसिंग रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये भीषण आग, 6 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू

ओडिशातील कटकमध्ये हिंसाचार

दार्जिलिंगमध्ये पावसाचे थैमान; पूल कोसळला, भूस्खलनाने 17 जणांचा मृत्यू

जागतिक पॅरा ऍथलेटिक्समध्ये हिंदुस्थानची तीन पदकांची कमाई  

महिलांची सुरक्षा हा विनोद आहे का ?

इन्स्टाग्राम उघडताच पोस्ट ऐवजी रिल्स दिसणार

रोहितच्या जागी गिलच्या निवडीची घाई का? हरभजन सिंगचा बीसीसीआयला रोखठोक सवाल