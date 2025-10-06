जम्मू कश्मिरच्या डोडात भूकंपाचे झटके, रहिवाशांमध्ये घबराट

जम्मू कश्मिरच्या डोडा भागामध्ये रविवारी पहाटे (५ ऑक्टोबर) २:४७ वाजता भूकंप झाला, ज्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रात्री उशिरा झोपेत असताना लोकांना भूकंपाचे धक्के जाणवले तेव्हा सर्वजण बाहेर पळाले. तथापि, सुदैवाने, भूकंपाची तीव्रता कमी होती. यामुळे मोठे नुकसान टळले.
भूकंपाचे केंद्र जमिनीच्या पातळीपासून ५ किलोमीटर खाली होते. कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. एनसीएसने एक्स-पोस्टद्वारे वृत्त दिले आहे की, ६ ऑक्टोबर रोजी पहाटे २:४७ वाजता जम्मू आणि काश्मीरच्या डोडा येथे भूकंप झाला, ज्याचे केंद्र जमिनीच्या पातळीपासून पाच किलोमीटर खाली होते. अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुढील दोन दिवस मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानाचा इशारा देण्यात आला आहे. परिणामी, सोमवार (६ ऑक्टोबर) आणि मंगळवारी (७ ऑक्टोबर) शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू आणि कश्मिरमधील हवामान पुन्हा बिघडत आहे. यामुळे मैदानी भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडू शकतो आणि उंचावर बर्फवृष्टी होऊ शकते.