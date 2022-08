झारखंडमध्ये राजकीय उलथापालथ! मुख्यमंत्र्यांची आमदारकी रद्द करा, निवडणूक आयोगाचे राज्यपालांना पत्र

झारखंडमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला असून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) यांना धक्का बसला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हेमंत सोरेन यांचे विधानसभेचे सदसत्व रद्द करा असे पत्र झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांना पाठवण्यात आले आहे. आज सकाळीच हे पत्र राज्यपालांकडे पोहोचले आहे. आता निवडणूक आयोगाच्या या शिफारशीवर अंतिम निर्णय राज्यपालांना घ्यायचा आहे. ‘एबीपी न्यूज‘ने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रांचीतील अनगडा इथे दगड खाण लीज प्रकरणी भाजप नेत्यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली होती. सोरेन यांच्याकडेच खाण वनमंत्रीपद असून त्यांनी स्वत:लाच दगड खाण लीज वाटप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. या आरोपानंतर आता त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये केली आहे.

Jharkhand Raj Bhawan has received the opinion of Election Commission of India on Chief Minister Hemant Soren on the office of profit matter: Sources

