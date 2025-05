वसई महापालिकेचे अधिकारी रेड्डींवर ईडीची धाड, 9 कोटींची रोकड आणि 23.25 कोटींचे हिरेजडित दागिने जप्त

वसई – विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणात सक्त वसुली संचलालयाने वसई महानगरपालिकेचे नगररचनाकार वाय.एस. रेड्डीं यांच्याशी संबंधित मुंबई व हैदराबाद येथील 13 ठिकाणी ईडीने धाडी टाकल्या. या छाप्यात 9 कोटींची रोकड आणि 23.25 कोटींचे हिरेजडित दागिने जप्त केले आहे. या ठिकाणी ईडीला मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह कागदपत्रेही सापडली आहेत.

ED, Mumbai has conducted search operations at 13 different locations across Mumbai and Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 14.05.2025 &15.05.2025. The Search operation led to seizure of Rs. 9.04 Crore (approx.) cash and Rs. 23.25 Crore worth of Diamond studded… pic.twitter.com/PLbDtpQPOD

