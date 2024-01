राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांचा साखर कारखाना, बारामती ॲग्रोच्या पुणे आणि बारामती येथील कार्यालयावर केंद्रीय तपास यंत्रणांची आज सकाळपासून छापेमारी सुरु आहे. युवा संघर्ष यात्रेच्या समारोपानंतरच ही छापेमारी सुरू झाल्याने रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

दरम्यान, छापेमारीनंतर रोहित पवार यांनी महापुरुषांच्या एका फोटोंसह सूचक ट्विट केले आहे. हा आहे स्वाभिमानी महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारांचा चेहरा… ज्यांनी पिढ्यान् पिढ्या #महाराष्ट्र_धर्म जपला आणि वाढवला… अन्यायाविरोधात प्रसंगी संघर्ष करण्याची शिकवणही या महान विभूतींनी दिल्याने महाराष्ट्र भूमीला संघर्षाचाही प्रदीर्घ इतिहास आहे. म्हणून मराठी माणूस या नात्याने महाराष्ट्र धर्म जपण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी प्रत्येकाला संघर्षाचीही तयारी ठेवावी लागेल, असे कॅप्शन त्यांनी दिले आहे.

Enforcement Directorate is conducting searches at 6 locations in Maharashtra, in connection with a Maharashtra Co-operative Bank alleged scam.

— ANI (@ANI) January 5, 2024