पश्चिम बंगालमध्ये ईडीचं धाडसत्र, ममता सरकारमधील मंत्र्यासह टीएमसी नेत्यांच्या निवासस्थानावर छापे

पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) जोरदार कारवाई सुरू झाली आहे. न्यायालयाकडून सुरक्षा मिळाल्यानंतर ईडीने शुक्रवारी सकाळीच धाडसत्र सुरू केले. ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या सुजीत बोस (Sujit Bose) यांच्या निवासस्थानासह तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांच्या निवासस्थानावर ईडीने छापे टाकले.

#WATCH | ED raid underway at the premises of West Bengal minister and TMC leader Sujit Bose in Kolkata. Details awaited. pic.twitter.com/qQNCYuSIV5

— ANI (@ANI) January 12, 2024