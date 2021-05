टीम इंडियाच्या खेळाडूवर आभाळ कोसळले, आईनंतर बहिणीचेही कोरोनाने निधन

टीम इंडियाच्या महिला संघातील खेळाडू वेदा कृष्णमृर्ती (Veda Krishnamurthy) हिच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. वेदा कृष्णमृर्ती हिची बहिण वत्सला शिवकुमार हिचे कोरोनाने निधन झाले आहे. वेदा हिचे प्रशिक्षक इरफान सैत यांनी इन्स्टाग्रामद्वारे ही माहिती दिली.

दोन आठवड्यांपूर्वी तिच्या आईचाही कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. 24 एप्रिलला वेदा हिने ट्वीट करून आईच्या निधनाची माहिती दिली होती. त्यावेळी तिने बहिणीची तब्येत सुधारण्यासाठी प्रार्थना करा असे आवाहन चाहत्यांना केले होते. मात्र आता वेदा हिच्या बहिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे.

वेदाचे ट्वीट

आईच्या निधनानंतर वेदाने ट्वीट करून माहिती दिली होती. ‘आईच्या निधनासंबंधी आपण दिलेल्या शोकसंदेशाबाबत आभार. माझ्या कुटुंबामध्ये आई नसण्याचे दु:ख आपण सर्व समजू शकता. आता आम्ही बहिणीसाठी प्रार्थना करतोय. माझी चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. आमच्यासारख्या परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या तसेच यातून गेलेल्या सर्वांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना’, असे ट्वीट वेदाने हिने 24 एप्रिलला केले होते.

Appreciate all the messages I have received about the loss of my Amma. As you can imagine my family is lost without her. We now pray for my sister. I have tested negative & appreciate if you can respect our privacy. My thoughts & prayers go out to those going through the same!!

— Veda Krishnamurthy (@vedakmurthy08) April 24, 2021