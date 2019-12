इजिप्तमध्ये बसचा भीषण अपघात, 16 हिंदुस्थानी नागरिकांसह 22 जणांचा मृत्यू

इजिप्तमधील ऐन सोखना शहराजवळ शनिवारी बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये 22 जणांचा मृत्यू झाला असून आठ गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये 16 हिंदुस्थानी नागरिकांचा समावेश आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. इजिप्तची राजधानी काहिरा येथील हिंदुस्थानी दुतावासाने याबाबत माहिती दिली आहे.

हिंदुस्थानी दुतावासाने ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करून या अपघाताबाबत माहिती दिली आहे. इजित्पमधील ऐन सोखना शहराजवळ 16 हिंदुस्थानी पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या बसला भीषण अपघात झाला आहे. अपघातानंतर दुतावासातील अधिकारी स्वेज शहर आणि काहिरा शहरातील रुग्णालयात उपस्थित झाले. अपघातातील जखमी अथवा मृतांच्या माहितीसाठी दुतावासाने + 20-1211299905 आणि + 20-1283487779 हे हेल्पलाईन नंबरही दिले आहेत. तसेच या ट्वीटमध्ये हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला टॅग करण्यात आले आहे.

