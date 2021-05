मोठी बातमी – दिल्लीत ऑक्सिजनअभावी 8 रुग्णांचा तडफडून मृत्यू, 320 रुग्णांचा जीव टांगणीला

राजधानी दिल्लीमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे परिस्थिती बिकट होत आहे. हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनची कमतरतेची समस्या सुरुच असून शनिवारी बत्रा रुग्णालयातील 8 रुग्णांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

ऑक्सिजन आणि बेडबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना बत्रा रुग्णालयाने ही मन हेलावून टाकणारी माहिती दिली. ऑक्सिजनअभावी 8 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून यात एका डॉक्टरचाही समावेश असल्याचे रुग्णालयाने न्यायालयात सांगितले. तसेच वेळीच ऑक्सिजन न मिळाल्याने ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचे रुग्णालयाने सांगितले.

