जेजुरीजवळ भीषण अपघात, कारची टेम्पोला पाठीमागून जोरदार धडक; 8 ठार, 5 गंभीर

जेजुरी-मोरगाव रस्त्यावर असलेल्या किर्लोस्कर कंपनी जवळील ‘श्रीराम ढाब्या’ समोर स्वीफ्ट कारने पिकअप टेम्पोला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात आठजणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, पाचजण गंभीर जखमी झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मृतांमध्ये सात पुरुष आणि एका महिलेचा समावेश आहे.

सोमनाथ रामचंद्र वायसे, रामू संजीवन यादव (रा. नाझरे कप, ता. पुरंदर), अजित अशोक जाधव (रा. कांजळे, ता. भोर), अक्षय शंकर राऊत (रा. झारगडवाडी, ता. इंदापूर), अजय कुमार चव्हाण (रा. उत्तर प्रदेश), किरण भारत राऊत (रा. पवारवाडी, ता. इंदापूर), सार्थक किरण राऊत, (पवारवाडी, ता. इंदापूर), अश्विनी शंकर ऐसार (रा. नागणसूर हेद्रे, सोलापूर) अशी मृतांची नावे आहेत.

पुण्याहून मोरगावकडे जाणारी स्वीफ्ट डिझायर कार किर्लोस्कर कंपनी जवळून जात असताना, श्रीराम ढाब्यासमोर पिकअप टेम्पोला जोरदार धडक झाली. पिकअप टेम्पो येथील एका हॉटेलमध्ये नवीन फ्रीज घेऊन आला होता. या टेम्पोतील फ्रीज खाली उतरवत असताना, अचानक कारची टेम्पोला पाठीमागून जोरदार धडक बसली. धडक एवढी भीषण होती की, शेजारी उभ्या असलेल्या दुसऱ्या एका कारला स्वीफ्ट कार जाऊन धडकली.

या भीषण अपघातात टेम्पोमधील वस्तू खाली करणारे दोघेजण, श्रीराम ढाब्यासमोर उभे असणारे तिघे, तर स्वीफ्ट डिझायर कारमधील तिघेजण जागेवरच ठार झाले आहेत. तर दोन मुले, एक महिला, दोन पुरुष, असे पाचजण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत.

Maharashtra | Seven people died in a road accident on Jejuri Morgaon road of Pune district. The accident took place between a sedan and a pick-up truck. More details awaited: Pune Rural SP Sandeep Singh Gill

— ANI (@ANI) June 18, 2025