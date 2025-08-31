Maratha Reservation Protest : मुंबईतून एकतर विजय यात्रा जाईल किंवा माझी अंत्ययात्रा – मनोज जरांगे पाटील

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईतून एकतर विजय यात्रा जाईल किंवा माझी अंत्ययात्रा जाणार. मी हटणार नाही. मी एकदा जे बोललो, ते करतो, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळालं पाहिजे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषण बसले आहेत. आज माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारला इशारा देत ते असं म्हणाले आहेत. ते म्हणाले की, “मी आयुष्याला महत्त्व देत नाही, मी समाजाच्या आयुष्याला महत्त्व देतो.”

‘सरकारकडून वेळकाढूपणा सुरु आहे’

पत्रकारांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “सरकारकडून वेळकाढूपणा सुरु आहे. सरकारची आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही.” सरकारला इशारा देत ते म्हणाले आहेत की, आंदोलक माघारी गेले तर आमदार-खासदारंचं फिरणं मुश्किल होईल.

यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “मराठा आरक्षणाचा तोडगा सोपा आहे. सरसकट शब्द तुम्ही लावू नका. तुमचं म्हणणे आहे की, उपसमितीची दोनवेळा बैठक झाली. मला माहीत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाचा सरसकटला प्रॉब्लेम आहे.” ते म्हणाले, “तुमच्याकडे ५८ लाखाचा नोंदीचा आधार आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांचे सापडले नाही, त्यांची पोटजात उपजात वापरून आरक्षण द्या ना, सरसकट म्हणू नका.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मराठा आरक्षणाची कोंडी सोडवण्यासाठी सरकार चर्चेला का येत नाही? अंबादास दानवे यांचा सवाल

भाजप मतचोरी करून निवडणूक निवडणुका जिंकू इच्छिते, उत्तर प्रदेशातही मतदार यादीत घोळ; संजय सिंह यांचा आरोप

89 लाख तक्रारी दिल्या, पण पावती मिळाली नाही; मतदार यादीतील अनियमिततांवर काँग्रेसचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

देशात एचआयव्ही रुग्णसंख्या सर्वाधिक मिझोरममध्ये; 5 वर्षांत 2,996 जणांचा मृत्यू, 11 हजार नवे रुग्ण

आंदोलनासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी पाणी आणि शौचालयाची सोय, मुंबई पालिकेची माहिती; 800 सफाई कर्मचारी तैनात

terrorist

Jammu Kashmir – जम्मू-काश्मीरच्या पूंछमध्ये दोन दहशतवाद्यांना अटक, दोन रायफलसह दारुगोळा हस्तगत

नदीच्या पुरात वाहून गेली वृद्ध व्यक्ती, यवतमाळमधला व्हिडीओ व्हायरल

पंतप्रधान मोदींनी चीनला क्लीन चीट दिली, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

Maratha Reservation : उद्यापासून पाणीसुद्धा पिणार नाही, जरांगे पाटील यांची घोषणा