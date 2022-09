पुण्यात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला समाजकंटकांना इशारा

पुण्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनादरम्यान ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याचे समोर आले आहे. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापलंय. यावर आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

‘पुण्यात ज्या समाजकंटकांनी पाकिस्तान झिंदाबादचे नारे दिले त्या प्रवृत्तीचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. पोलीस यंत्रणा त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाई करेलच, पण शिवरायांच्या भूमीत असले नारे अजिबात सहन केले जाणार नाहीत’, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाजकंटकांना इशारा दिला आहे.

त्यांना सोडणार नाही!

महाराष्ट्रात आणि हिंदुस्थानात कोणी पाकिस्तान झिंदाबादची घोषणा देणार असेल तर त्याला सोडणार नाही. त्याच्यावर कारवाई करू. ते जिथे असतील तिथून शोधून काढून कारवाई करू, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तसेच यावेळी त्यांनी एनआयएच्या कारवाईचे समर्थन करत म्हटले की, पीएफआयवर कारवाई झाली याचा अर्थच असा आहे की, यासंदर्भातील मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे पुरावे एनआयएकडे, एटीएसकडे आणि केंद्र व राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहेत. यापूर्वीही केरळसारख्या सरकारने पीएफआयवर बंदी टाकण्याची मागणी केली आहे. सध्या तपास सुरू आहे. त्यातून अनेक गोष्टी बाहेर येतील.

गुन्हा दाखल

दरम्यान या प्रकरणी समाजकंटकांविरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रिजाज जैनुद्दीन सय्यद (वय 26, शिवनेरी नगर कोंढवा खुर्द) याच्यासह 60 ते 70 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भादवी 141, 143, 145, 147, 149, 188, 341 सह मपोका 37/1/3 सह 135 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Maharashtra | We have received some videos, we will investigate and verify them completely and take action accordingly: Sagar Patil, DCP Zone II Pune on ‘Pakistan Zindabad’ slogans heard during PFI protest in Pune pic.twitter.com/70InCkUJ7L

— ANI (@ANI) September 24, 2022