शिंदे मालकाच्या घरातील सामान चोरून नेणारे नेते; NDA तील घटकपक्षाच्या नेत्यानं मिध्यांची लायकी दाखवली

सामना ऑनलाईन
|

बिहारमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी झडत आहेत. जनता दल युनाटेडचे नेते आणि माजी राज्यसभा खासदार के.सी. त्यांगी यांनी एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत सहभागी होत महाराष्ट्रातील मुद्दा उपस्थित करत एकनाथ शिंदे यांच्यावर चांगलेच तोंडसुख घेत मिंध्यांना त्यांची लायकी दाखवून दिली आहे. शिंदे म्हणजे कोणत्याही पक्षाचे मालक नाहीत. ते मालक असूच शकत नाही. मात्र मालकाच्या घरातील सामान चोरून नेणारे नेते म्हणजे शिंदे आहे. हीच त्यांची ओळख आहे, अशा शब्दांत त्यागी यांनी मिंध्यांना त्यांची लायकी दाखवून दिली आहे. एनडीतील घटक पक्षानेच शिंदे यांची लायकी काढली आहे.

एकनाथ शिंदे हे प्रस्थापित नेतृत्व नाही, मालकांच्या घरात चोरी करणारे म्हणजे शिंदे आहेत. स्वार्थासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असणारे व्यक्ती म्हणजे शिंदे आहेत. मात्र, बिहारमध्ये नीतीशकुमार प्रस्थापित नेते असून त्यांनी स्वकष्टाने आणि पराक्रमाने राजकीय वजन प्राप्त केले आहे. त्यांनी अनेक पक्षांशी संघर्ष करत हे स्थान प्राप्त केले आहे. त्यामुळे नीतीश कुमार यांची शिंदे यांच्याशी तुलनाच होऊ शकत नाही. हे शिंदे हे काही मालक नाही. ते कोणत्याही पक्षाचे मालक नाही. मात्र, मालकांच्या घरातून काही वस्तू चोरून अनेक वस्तू लांबवणारे शिंदे आहेत.तर नीतीश कुमार हे मालक आहेत. त्यांच्या कष्टाने त्यांनी पक्ष उभा केला आहे, असे त्यागी म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वार्षिक स्नेहसंमेलनावेळी कॉलेजमध्ये कपडे बदलणाऱ्या मुलींचे लपून व्हिडीओ काढले, ABVP च्या 3 कार्यकर्त्यांना अटक

फडणवीसांसारखा गोंधळलेला, कन्फ्यूज मुख्यमंत्री देशाच्या इतिहासात झाला नाही; संजय राऊत यांची टीका

आठवड्याभरात संपणारे युद्ध ते चार वर्षे लढत आहेत; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतिन यांची उडवली खिल्ली

सदोष मतदार याद्यांसह निवडणूक म्हणजे तमाशा! संजय राऊतांचा घणाघात, भाजप आणि दोन बगलबच्चे पक्ष घोटाळे करण्याची फॅक्टरी असल्याची टीका

पाकिस्तानातून होणारा आर्थिक लाभ आणि अहंकारामुळे हिंदुस्थानशी संबंध बिघडले; अमेरिकेच्या माजी राजदूताचा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा

देश विदेश – केदारनाथमध्ये 17 लाख भाविकांचे दर्शन

आशा सेविकांना दोन महिने पगाराची कवडीही नाही; सरकारचे सपशेल दुर्लक्ष, गणेशोत्सव, दसरापाठोपाठ दिवाळीही अंधारात

केडीएमसी अधिकाऱ्याच्या खुर्चीला ‘चपलेचा हार’; पाणी समस्येवरून नागरिकांचा संताप

शिंदे गटाला ‘महाशक्ती’ने बहुदा दैवत आणि देवघर बदलण्याच्याच अटींवर चिन्ह आणि नाव दिले होते! – अंबादास दानवे