उपराष्ट्रपतीपदासाठी 9 सप्टेंबरला निवडणूक, कोण घेणार जगदीप धनखड यांची जागा?

जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी येत्या 9 सप्टेंबरला निवडणूक होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत ट्विट करत माहिती दिली.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, उपराष्ट्रपतीपदासाठी 9 सप्टेंबरला निवडणूक होईल. याच दिवशी मतमजोणी होईल निकालही जाहीर केला जाईल. या निवडणुकीसाठी 21 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे पुढील उपराष्ट्रपती कोण होणार याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

Election Commission of India announces schedule for the election of Vice President of India

Last date for nominations-August 21, 2025

Date of poll (if necessary)- September 9, 2025 pic.twitter.com/Ct6u3A9KpR

— ANI (@ANI) August 1, 2025