निवडणूक आयोगाची कारवाई; ४७४ गैर-मान्यता प्राप्त पक्षांना केले डीलिस्ट, महाराष्ट्रातीलही ४४ पक्षांचा समावेश

सामना ऑनलाईन
|

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ४७४ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचाही समावेश आहे. याशिवाय, ३५९ इतर पक्षांविरुद्धही डीलिस्टिंगची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही कारवाई प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत घेतली गेली असून, सक्रिय नसलेल्या किंवा एकही निवडणूक लढवले हे पक्ष आहेत. तसेच या पक्षांचे कार्यालयेही सापडत नाहीत. त्यामुळे ही कारवाई केल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

या कारवाईबद्दल माहिती देताना निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ज्या पक्षांनी सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेतला नाही, त्यांना डीलिस्ट केले आहे. हा निर्णय १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आला. यापूर्वी, पहिल्या टप्प्यात ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३३४ पक्षांना डीलिस्ट करण्यात आले होते. अशा प्रकारे, गेल्या दोन महिन्यांत एकूण ८०८ पक्षांची नोंद रद्द करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मी गोळीबाराचा आदेश दिला नव्हता, नेपाळमधील Gen-Z निदर्शनांमध्ये ७२ जणांच्या मृत्यूंबद्दल माजी पंतप्रधान ओली यांचा दावा

‘या अली’ फेम प्रसिद्ध गायक झुबीन गर्ग यांचे निधन, सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना झाला अपघात

फडणवीस, निवडणूक आयोगाची दलाली बंद करा; हर्षवर्धन सपकाळ यांनी फटकारले

Crime News – आधी डोळ्यात मिरची पावडर घातली अन् नंतर चाकूने वार, हैवान बापाने 24 वर्षांच्या लेकीला संपवलं

माझ्या विरोधात बातम्या देणाऱ्या चॅनेलचे परवाने रद्द होऊ शकतात! ट्रम्प यांचा टीव्ही चॅनेलना इशारा, अमेरिकेत चौथास्तंभ धोक्यात

निवडणूक आयोगाचा चौकीदार जागा होता, त्याने चोरी पाहिली आणि चोरांना वाचवले! राहुल गांधी यांचा पुन्हा निशाणा

भाजप-मिंधे राजवटीच्या लूटमारीला अंत नाही! अटल सेतूच्या दूरवस्थेबाबत आदित्य ठाकरे यांचा संताप

महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं रक्षण करणार, की पक्षातील वाचाळवीरांचं? अमोल कोल्हे यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

…अन्यथा पैसे बंद होणार! ऐन सणासुदीत लाडक्या बहि‍णींच्या डोक्याला ताप, महायुती सरकारनं दिलं नवं टास्क