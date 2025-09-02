निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना बजावली नोटीस, काय आहे कारण?

सामना ऑनलाईन
|

निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना दोन मतदार ओळखपत्रे (EPIC) बाळगल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली असून, खेरा यांना याबाबत खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. खेरा यांच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असल्याचा दावा एका तक्रारीतून समोर आला आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाने तातडीने कारवाई सुरू केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लखनौ येथील एका व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीनुसार, पवन खेरा यांच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असल्याचा आरोप आहे. यापैकी एक ओळखपत्र उत्तर प्रदेशातील आहे, तर दुसरे दिल्लीतील असल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणूक नियमांनुसार, एका व्यक्तीकडे एकाच वेळी दोन मतदार ओळखपत्रे असणे बेकायदेशीर आहे. या तक्रारीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने खेरा यांना नोटीस पाठवून त्यांना याबाबत उत्तर मागितले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

PHOTO – ‘गणपती बाप्पा मोरया… पुढच्या वर्षी लवकर या’ म्हणत गौरी-गणपतीला भावपूर्ण निरोप

Maratha Reservation – मनोज जरांगेंचं आंदोलन मागे, काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस? वाचा…

ठोस पावले उचला, अन्यथा अवमान कारवाई करु; मराठा आरक्षणावरुन हायकोर्टाचा सरकारला अल्टीमेटम

Manoj Jarange Hunger Strike – ‘तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो’, मनोज जरांगे यांनी पाचव्या दिवशी सोडलं उपोषण

देशभरात पावसाचा कहर: पंजाबमध्ये 29 मृत्यू, 12 जिल्ह्यांत पूर; हिमाचलमध्ये भूस्खलन

अफगाणिस्तानातील भूकंपातील मृतांची संख्या 1400 वर पोहोचली, तालिबानने जगभरातून मागितली मदत

KCR यांनी स्वत:च्या मुलीचीच पक्षातून केली हकालपट्टी! नक्की कारण काय?

मराठवाड्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा, कोकणातही लागणार पावसाची हजेरी

कोर्टाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी CSMT स्थानकावरून मराठा आंदोलकांना हटवले; पोलीस, जीआरपी, एमएसएफ दाखल