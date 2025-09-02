निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना बजावली नोटीस, काय आहे कारण?

निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना दोन मतदार ओळखपत्रे (EPIC) बाळगल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली असून, खेरा यांना याबाबत खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. खेरा यांच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असल्याचा दावा एका तक्रारीतून समोर आला आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाने तातडीने कारवाई सुरू केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लखनौ येथील एका व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीनुसार, पवन खेरा यांच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असल्याचा आरोप आहे. यापैकी एक ओळखपत्र उत्तर प्रदेशातील आहे, तर दुसरे दिल्लीतील असल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणूक नियमांनुसार, एका व्यक्तीकडे एकाच वेळी दोन मतदार ओळखपत्रे असणे बेकायदेशीर आहे. या तक्रारीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने खेरा यांना नोटीस पाठवून त्यांना याबाबत उत्तर मागितले आहे.