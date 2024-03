निवडणूक आयोगाकडून इलेक्टोरल बॉन्डचे तपशील जाहीर

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांसंबंधातील स्टेट बँकेकडून दिलेला डेटा प्रसिद्ध केला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांसंदर्भात हा डेटा निवडणूक आयोगाला दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर स्टेट बँकेने बंद लिफाफ्यात इलेक्टोरल बॉण्डचा हिशेब निवडणूक आयोगाला सादर केला. त्यानंतर गुरुवारी स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार एसबीआयकडून 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 22,217 इलेक्टोरल बॉण्ड्सची खरेदी करण्यात आली. त्यापैकी 22 हजार 30 बॉण्ड्स वटवण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 मार्च रोजीपर्यंत निवडणूक आयोगाला आपल्या संकेतस्थळावर इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा तपशील जाहीर करणं अनिवार्य होतं. त्यानुसार आयोगाने हे तपशील जाहीर केले आहेत.

Election Commission of India uploads the data on electoral bonds on its website as received from SBI.

Donors to political parties through electoral bonds include Grasim Industries Limited, Piramal Capital and Housing Finance Limited, Piramal Enterprises Ltd., Muthoot Finance…

