विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार, आज तारीख जाहीर होणार; निवडणूक आयोगाची दुपारी पत्रकार परिषद

अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आज घोषणा होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज दुपारी पत्रकार परिषद आहे. दुपारी 3.30 मिनिटांनी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ही पत्रकार परिषद सुरू होईल. या पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्रसह झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या 288, तर झारखंडमध्ये 81 जागा आहेत. ‘एएनआय’ने ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. निवडणूक यंत्रणेची तयारीही अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे. आज दुपारी 3 वाजून 30 मिनिटांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेणार असून यात निवडणुकीची घोषणा केली जाईल. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा दिल्लीकडे लागल्या आहेत.

Election Commission of India to announce the schedule for General Election to Legislative Assemblies of Maharashtra and Jharkhand 2024.

