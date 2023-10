पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींचे बिगूल वाजणार, निवडणूक आयोग आज तारखा जाहीर करणार

देशात निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली असून आज पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकींचा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) जाहीर करणार आहे. राजस्थान (Rajasthan), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगड (Chhattisgarh), तेलंगणा (Telangana) आणि मिझोराम (Mizoram) या पाच राज्यांमध्ये निवडणुकीचा बिगूल वाजणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोग आज दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक पार पडणार असून तत्पूर्वी होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतून देशाचा कल ‘इंडिया’ आघाडीकडे आहे की ‘एनडीए’कडे हे स्पष्ट होईल. फायनलपूर्वीची सेमीफायनल म्हणूनच याकडे पाहिले जात असून विजयासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक संपूर्ण जोर लावताना दिसतील.

पाचपैकी दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, तर मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. तेलंगणामध्ये केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस), तर मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) सत्तेत आहे.

Election Commission of India to hold a press conference in Delhi today. The election schedule of the general election to legislative Assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana to be announced. pic.twitter.com/Xni6RJDise

