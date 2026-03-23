एलॉन मस्कची नव्या प्रकल्पाची घोषणा, ‘टेराफॅब’ AI चिप प्रकल्पाचे केले अनावरण

ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क यांनी टेक्सासमधील ऑस्टिन येथे महत्त्वाकांक्षी टेराफॅब सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्याची आपली योजना जाहीर केली आहे. हा प्रकल्प टेस्ला आणि स्पेसएक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवला जाईल, तसेच त्याला त्यांच्या xAI या एआय कंपनीचेही सहकार्य लाभेल. डाउनटाउन ऑस्टिन येथील कार्यक्रमात बोलताना मस्क यांनी सांगितले की, ही सुविधा विविध प्रकारच्या चिप्सचे उत्पादन आणि चाचणी करण्यास सक्षम असलेली एक “प्रगत तंत्रज्ञान फॅब” म्हणून सुरू होईल. मस्क यांनी असा युक्तिवादही केला की, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमिक ड्रायव्हिंग आणि एआयसाठी अपेक्षित असलेली मागणी पूर्ण करण्याच्या तुलनेत जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योग खूपच हळू चालत आहे.
मस्क यांनी एका मिनी AI डेटा सेंटर उपग्रहाची एक कल्पित प्रतिकृतीही सादर केली. लाखो संगणकीय उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत प्रक्षेपित करण्याच्या त्यांच्या एका व्यापक संकल्पनेचाच हा एक भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, भविष्यातील उपग्रहांची क्षमता १०० किलोवॅटपासून ते मेगावॅट-स्तरीय ऊर्जेपर्यंत वाढवता येईल, ज्यामुळे अवकाशात जटिल AI कार्यभार हाताळणे शक्य होईल.
टेराफॅबचे नेतृत्व प्रामुख्याने टेस्ला करेल, ज्यात स्पेसएक्सचा लक्षणीय सहभाग असेल, आणि ते मस्कच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनी, xAI सोबत एकत्रित केले जाईल. या प्रकल्पासाठी २० अब्ज ते २५ अब्ज डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे, आणि हा कारखाना अखेरीस दरवर्षी १०० ते २०० अब्ज म्हणजेच ₹१०,००० कोटी ते ₹२०,००० कोटी प्रगत २-नॅनोमीटर एआय चिप्सचे उत्पादन करू शकेल. आजच्या बहुतेक सेमीकंडक्टर फॅब्सच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. या चिप्समुळे स्वयंचलित टेस्ला कार आणि मानवाकृती ऑप्टिमस रोबोट्सपासून ते अंतराळातील मोठ्या एआय डेटा सेंटर्सपर्यंत सर्व गोष्टींना ऊर्जा मिळण्याची अपेक्षा आहे.