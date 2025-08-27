मस्कने चॅटजीपीटी आणि अ‍ॅपलला कोर्टात खेचले

सामना ऑनलाईन
|

अब्जाधीश उद्योगपती एलन मस्क यांच्या ‘एक्सएआय’ कंपनीने ‘अ‍ॅपल’ आणि ‘चॅटजीपीटी बनवणाऱ्या ‘ओपनएआय’ कंपनीला कोर्टात खेचले आहे. एआय मार्केटमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण व्हावे म्हणून या कंपन्या प्रतिस्पर्धांना रोखण्याचे प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप करत मस्क यांच्या कंपनीने अमेरिकेच्या टेक्सास फेडरल कोर्टात धाव घेतली आहे.

अ‍ॅपल आणि ओपनएआय कंपन्यांनी बाजाराला ‘लॉक’ केले आहे. जेणेकरून एक्स आणि एक्सएआय यासारख्या कंपन्या स्पर्धेत उतरू नये, असे मस्क यांच्या कंपनीच्या वतीने खटल्यात म्हटलेय. यावर अ‍ॅपलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

