Chatting Apps ला टक्कर; एलन मस्क आणणार X Chat फिचर, मोबाईल नंबरचीही आवश्यकता नाही!

व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून एकमेकांशी चॅट करणे, कॉलवर बोलणे सहज सोपे झाले आहे. दरम्यान, या चॅटिंगच्या युगात आता आणखी एका चॅटींग फिचरची एन्ट्री झाली आहे. XChat असे या त्याचे नाव आहे. X Chat ला टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांनी लॉन्च केले आहे. यामध्ये वापरकर्त्यांच्या सवलतीनुसार खास फिचर्स देण्यात आले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे X Chat साठी मोबाईल नंबरची आवश्यकता नसेल.

टेस्लाचे सीईओ Elon Musk ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर यासंदर्भात एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी एक्सचॅट लाँच केल्याची माहिती दिली आहे. या पोस्टमध्ये मस्क यांनी मेसेजिंग फीचरबद्दलही सांगितले आहे. X Chat ला X प्लॅटफॉर्म म्हणजेच पूर्वीच्या ट्वीटरसोबत जोडण्यात येणार आहे. एलन मस्क बऱ्याच दिवसांपासून एक मोठी योजना आखत आहेत. त्यांना X प्लॅटफॉर्मला Everything App मध्ये बदलायचे आहे. म्हणजे त्यांना X ला चीनच्या WeChat सारखे बनवायचे आहे. चीनमध्ये WeChat अ‍ॅपद्वारे अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जातात. यामध्ये मेसेजिंग, पेमेंट, मीडिया आणि डेटिंग यांचा समावेश आहे.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025