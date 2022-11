एलॉन मस्कची नवीन घोषणा, आता ट्विटरही देणार कंटेटसाठी पैसे

एलॉन मस्क यांनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित आणखी आठ देशांमध्ये ब्लू टिक सबस्क्रिप्शन सोबतच आणि काही नवीन घोषणा केल्या आहेत. ट्विटर वर आतापर्यंत मोठे लेख टाकायचे झाल्यास ते नोटपॅड वर लिहून मग त्याचा स्क्रिनशॉट टाकावा लागत असे पण यावर तोडगा काढण्यात आला आहे, आता लवकरच ट्विटर वर मोठे लेख प्रकाशित करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच कंटेट क्रिएटर्सना देखील कमाईची संधी मिळणार आहे.

एका युजरच्या मते युट्यूब कंटेट क्रिएटर्सना एका जाहिराती मागे 55 टक्के मोबदला देते, तेव्हा ट्विटर यापेक्षा अधिक मोबदला क्रिएटर्सना देईल, व यामध्ये सर्व प्रकारच्या क्रिएटर्सना सहभागी होता येईल, असे मस्क यांनी सांगितले.

“या परिस्थितीला मी जबाबदार” जॅक डॉर्सी यांनी मागितली माफी

50 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यासहीत, मस्क यांच्या निर्णयांना बऱ्याच युजर्सनी विरोध दर्शवला आहे. तर ट्विटरचे माजी मालक व सह-संस्थापक जॅक डॉर्सी यांनी जाहिर माफी मागतली आहे, “ट्विटरचे आजी व माजी कर्मचारी हे कणखर व परिस्थितीशी जुळवून घेणारे असल्याने, काळ कितीही कठीण असला तरी ते कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाऊ शकतील, असा माझा विश्वास आहे. मला जाणिव आहे सगळे माझ्यावर नाराज आहेत. कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी मी हे पाऊल उचलले, आजच्या परिस्थितीला मी जबाबदार आहे, आणि त्यासाठी मी माफी मागतो.” असे जॅक डॉर्सी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

— jack (@jack) November 5, 2022