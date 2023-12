जम्मू कश्मिरमध्ये एल्विश यादववर हल्ला; व्हिडीओ व्हायरल

बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 फेम आणि यूट्यूबर एल्विश यादव सोबत गंभीर घटना घडली आहे. एल्विश व त्याचा मित्र राघव शर्मा वैष्णव देवी येथे दर्शनासाठी गेले होते. जम्मू मधील कटरा स्थानका वर जमावाने त्यांना अचानक घेरले, आणि राघवला या जमावाने मारहाण केली.

एल्विश यादव आणि राघव शर्मा कटरा स्थानकात असताना त्यांना जमावाने घेरले. त्यापैकी एकाने राघवची कॉलर पकडली, त्यामुळे दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. हा प्रकार पाहून एल्विशने प्रसंगावधान दाखवत तेथून पळ काढला. त्यामुळे जमावाच्या मारापासून स्वत:चा बचाव करू शकला.

#ElvishYadav and #RaghavSharma confronted and Almost beaten by person in Karta Jammu, ELVISH ran away to save himself pic.twitter.com/rHPkodB548

— The Khabri (@TheKhabriTweets) December 22, 2023