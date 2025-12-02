इंडिगोच्या विमानात आत्मघातकी बॉम्ब हल्ल्याची धमकी, कुवैत-हैदराबाद विमानाचं मुंबईत इमर्जन्सी लँडिंग

सामना ऑनलाईन
|

कुवैतहून तेलंगणातील हैदराबाद शहराकडे जाणारे इंडिगोच्या विमानाचे मुंबईमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले आहे. हे विमान हवेतच उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. विमानामध्ये मानवी बॉम्ब असल्याचा ई-मेल आला होता. त्यानंतर कुवैत-हैदराबाद विमानाचे मुंबईमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विमान सुरक्षित उतरवल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा विमानाची तपासणी करत आहेत. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

कुवैतहून हैदराबादच्या दिशेने येणाऱ्या इंडिगोच्या 6E-1234 या विमानामध्ये आत्मघातकी बॉम्ब हल्ला करण्याची धमकी ई-मेलद्वारे मिळाली होती. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून विमान मुंबईकडे वळवण्यात आले आणि मुंबई विमानतळावर तातडीने लँडिंग करण्यात आले. त्यानंतर विमानाची सखोल तपासणी करण्यासाठी एका आयसोलेशन बेमध्ये (Isolation Bay) हलवण्यात आले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

फुटपाथवरच महिलेची प्रसूती; डोंगरी पोलिसांचा मदतीचा हात

क्राईम फाईल – कस्टमर केअरमधून बोलत असल्याचे सांगून लुटले; दोन हजारांचा एअरफ्रायर पडला 70 हजाराला

मुंबई ते दिल्ली विमान प्रवास महागणार! युजर चार्जेस 22 पटीने वाढणार

एकनाथ शिंदेंनी मालवणात आणल्या पैशांच्या बॅगा; निलेश राणेंकडूनही पैशांचे वाटप, वैभव नाईक यांनी शेअर केला व्हिडीओ

Crime News – छताचे पत्रे फाडून दुकानातील मोबाईल चोरणाऱ्यांना अटक

अनधिकृत बांधकामांकडे अधिकाऱ्यांची डोळेझाक का? हायकोर्टाने ठाणे पालिकेसह सरकारला खडसावले

बीडमध्ये लक्ष्मीदर्शन… अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना पैसे वाटताना रंगेहाथ पकडले; धारदार शस्त्रही जप्त

अमित शहाच शिंदे गटाचा कोथळा काढतील! एक महिन्यानंतर संजय राऊत यांचा माध्यमांशी संवाद

आयपीओवर आक्षेप घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराला झटका, हायकोर्टाने ठोठावला एक लाखांचा दंड