इंडिगोच्या विमानात आत्मघातकी बॉम्ब हल्ल्याची धमकी, कुवैत-हैदराबाद विमानाचं मुंबईत इमर्जन्सी लँडिंग

कुवैतहून तेलंगणातील हैदराबाद शहराकडे जाणारे इंडिगोच्या विमानाचे मुंबईमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले आहे. हे विमान हवेतच उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. विमानामध्ये मानवी बॉम्ब असल्याचा ई-मेल आला होता. त्यानंतर कुवैत-हैदराबाद विमानाचे मुंबईमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विमान सुरक्षित उतरवल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा विमानाची तपासणी करत आहेत. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.
कुवैतहून हैदराबादच्या दिशेने येणाऱ्या इंडिगोच्या 6E-1234 या विमानामध्ये आत्मघातकी बॉम्ब हल्ला करण्याची धमकी ई-मेलद्वारे मिळाली होती. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून विमान मुंबईकडे वळवण्यात आले आणि मुंबई विमानतळावर तातडीने लँडिंग करण्यात आले. त्यानंतर विमानाची सखोल तपासणी करण्यासाठी एका आयसोलेशन बेमध्ये (Isolation Bay) हलवण्यात आले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
Emergency landing at Mumbai Airport after a bomb threat in a Kuwait-Hyderabad IndiGo flight. More details awaited.
— ANI (@ANI) December 2, 2025