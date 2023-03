सीलबंद कव्हरवरून सरन्यायाधीशांनी फटकारले, लिफाफा बंद अहवाल स्वीकारण्यास दिला नकार

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी OROP थकबाकी प्रकरणात केंद्राने सादर केलेले सीलबंद कव्हर स्वीकारण्यास नकार दिला.

‘मला वैयक्तिकरित्या सीलबंद कव्हर्सचा विरोध आहे. कोर्टात पारदर्शकता असली पाहिजे. हे आदेश लागू करण्याबद्दल आहे. येथे गुप्तता काय असू शकते?’, असा खरमरीत सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला.

देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी आज वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) प्रकरणाची सुनावणी करताना कोर्टात अर्ज सादर करण्यासाठी सीलबंद लिफाफे वापरण्याच्या प्रथेवर टीका केली. त्यांनी देशाच्या अॅटर्नी जनरलने पेन्शन देण्याबाबत संरक्षण मंत्रालयाचा निर्णय सांगणारा सीलबंद लिफाफा स्वीकारण्यास नकार दिला आणि सरकारच्या वकिलाला तो वाचण्यास किंवा तो परत घेण्यास सांगितले.

‘आम्ही कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज किंवा सीलबंद कव्हर घेणार नाही, आणि माझा वैयक्तिकरित्या याचा विरोध आहे. कोर्टात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. हे आदेशांच्या अंमलबजावणीबद्दलचे प्रकरण आहे. येथे गुप्तता कशी काय असू शकते?” त्यावर वकील म्हणाले, की त्याला ‘सीलबंद कव्हर प्रकार’ संपवायचा होता.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे पालन केले तर उच्च न्यायालयेही त्याचे पालन करतील’, असे त्यांनी अॅटर्नी जनरलला सांगितले.

