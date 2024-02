अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने सहाव्यांदा बजावले समन्स

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित अवैध दारू घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सहाव्यांदा समन्स बजावले आहे. याप्रकरणी चौकशीसाठी 19 फेब्रुवारी रोजी ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

Enforcement Directorate has issued sixth summons to Delhi CM Arvind Kejriwal asking him to appear on February 19 in liquor policy case

