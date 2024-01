फारूक अब्दुल्ला यांना ईडीचं समन्स, 20 वर्ष जुन्या प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावलं

जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (वय – 86) यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) समन्स बजावले आहे. 20 वर्ष जुन्या मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणामध्ये ईडीने फारूक अब्दुल्ला यांना 11 जानेवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) फारूक अब्दुल्ला यांना बुधवारी समन्स पाठवले. ईडीने त्यांना जम्मू-कश्मीर क्रिकेट असोसिएशनच्या मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावले आहे.2022मध्ये या प्रकरणी दोषारोपपत्र ईडीकडून दाखल करण्यात आले होते. यात फारूक अब्दुल्ला यांच्यासह जम्मू-कश्मीर क्रिकेटअसोसिएशनचे अधिकारी अहसान अहमद मिर्झा, मीर मंजूर गजानफर यासह अन्य लोकांना आरोपी बनवले होते. ईडीने जम्मू-कश्मीरमधील एका न्यायालयात हे दोषारोपपत्र दाखल केले होते. यात फारूक अब्दुल्ला यांच्यासह अन्य लोकांनी मनी लॉण्ड्रिंगचे आरोप करण्यात आले होते.

National Conference leader and former Jammu and Kashmir CM Farooq Abdullah was summoned by the Enforcement Directorate in an alleged money laundering case. He has been asked to appear in the Srinagar office of ED today.

