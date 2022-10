T20 WC इंग्लंडची विजयी सलामी, अफगाणिस्तानचा 5 गडी राखून पराभव

ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये इंग्लंडने विजयी सलामी दिली आहे. शनिवारी अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेला सामना इंग्लंडने 5 गडी राखून जिंकला. अफगाणिस्तानने विजयासाठी दिलेले 112 धावांचे माफक आव्हान इंग्लंडने 18.1 षटकांमध्ये पार केले.

पर्थ येथे झालेल्या या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार जोस बटलरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वेगवान गोलंदाजांसाठी नंदनवन असलेल्या या खेळपट्टीवर मार्क वूड व ख्रिस वोक्स यांनी चांगली सुरुवात दिली. अफगाणिस्तानचे दोन्ही सलामीवीर अपयशी ठरले. झझाई 7 तर गुरबाज 10 धावा करत बाद झाले. इब्राहिम झादरान व उस्मान घनी यांनी अनुक्रमे 32 व 30 धावा केल्या. त्यानंतर मात्र एकही फलंदाज मोठी धावसंख्या करू शकला नाही. परिणामी, अफगाणिस्तानचा डाव 112 धावांत आटोपला.

अष्टपैलू सॅम करनने केवळ 10 धावा देत अफगाणिस्तानचा निम्मा संघ तंबूत धाडला. मार्क वूड व बेन स्टोक्स यांनी प्रत्येकी दोन तर ख्रिस वोक्सने एक गडी बाद केला. इंग्लंडच्या क्रिकेट इतिहासामध्ये टी-20 वर्ल्डकपमध्ये पाच बळी घेण्याचा पहिला मान सॅम करन याला मिळाला आहे.

