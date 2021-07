टीम इंडियासाठी धोक्याची घंटा, अँडरसनचा पराक्रम; फर्स्ट क्लासमध्ये हजार बळींचा टप्पा केला पार

इंग्लंडचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज जेम्स अँडरसन (वय – 39) याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये हजार बळींचा टप्पा पार केला आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारा तो 216 वा गोलंदाज आहे. काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये लंकाशरकडून खेळताना अँडरसन याने या पराक्रमाची नोंद केली. केंटविरुद्ध खेळताना या लढतीत त्याने 19 धावा देत 7 बळी मिळवले.

सोमवारी झालेल्या लढतीत अँडरसन याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 1 हजार बळींचा माइलस्टोन गाठला. दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज हिनो कून हा त्याचा हजारावा बळी ठरला. या लढतीत अँडरसन याने 7 गडी बाद केले. एका डावामध्ये 5 किंवा त्याहून अधिक बळी घेण्याची अँडरसन याची ही 51 वी वेळ आहे.

21 व्या शतकामध्ये हजार बळींची टप्पा पार करणारा अँडरसन 14 वा गोलंदाज असून यातील 5 वेगवान गोलंदाज आहेत. अँडरसन याच्या व्यतिरिक्त कॅडिक, मार्टिन बिकनेल, डेवॉन माल्कम आणि वसिम अक्रम यांचा या पाच गोलंदाजांमध्ये समावेश आहे. कॅडिकच्या (2005) नावावर 1,180, बिकनलच्या (2004) नावावर 1,061, माल्कमच्या (2002) नावावर 1,054 आणि वसिम अक्रमच्या (2001) नावावर 1,002 बळींची नोंद आहे.

James Anderson now has a 1000 wickets in first-class cricket!

What an achievement pic.twitter.com/m7dmPfJEI9

— ICC (@ICC) July 5, 2021