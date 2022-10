‘मिली’चा सस्पेन्स ट्रेलर झाला प्रदर्शित , जान्हवीच्या अभिनयाचे होतेय कौतुक

जान्हवी कपूरचा बहुचर्चित ‘मिली’ सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च झाला आहे. यामध्ये जान्हवीने कोल्ड स्टोअरमध्ये अडकलेल्या मिलीची व्यक्तिरेखा साकारली असून तिच्या अभिनयाचे कौतुक होत आहे.

मिली सिनेमाचा ट्रेलर 2 मिनिटे 20 सेकंदाचा आहे. ट्रेलरची सुरुवात मिली उर्फ जान्हवी कपूर हिच्या कोल्ड स्टोअरमध्ये अडकल्याने होते. ती बर्फात अडकलेली दिसत असून थंडीने गारठली आहे. त्यात तिला स्नोबाइट झाला आहे आणि नाकातून रक्त येत आहे. त्या कोल्ड स्टोअरमधून ती बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करते. त्या दरम्यान तिच्या पायाला दुखापत होते. कोल्ड स्टोरचे तापमान कमी कमी होत जाते आणि मिली उर्फ जान्हवी बर्फात अडकल्याने तिचे अवयव गोठताना दिसत आहेत.

as a fan, I’m surprised to see how excellent janhvi is in the trailer 😭❤️

I honestly didn’t have any expectations from this movie, but the trailer completely changed my perception 🤞#JanhviKapoor #Mili #MiliTrailer pic.twitter.com/ImGBcVfEGo

