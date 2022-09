तारक मेहतामध्ये झाली या कलाकाराची एण्ट्री, चाहत्यांची झाली निराशा

लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रेक्षकांवर अधिराज्य गाजवणारा ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ हा शो कायम चर्चेत असतो. मात्र आता चर्चेत आला आहे ते सचिन श्रॉफमुळे. कतेच या शो मध्ये अभिनेता सचिन श्रॉफने एण्ट्री घेतली आहे. मात्र पहिला एपिसोड टेलिकास्ट झाल्यावर चाहत्यांची मात्र निराशा झाली असून ते जुन्या एपिसोड्सना मिस करत आहेत.

‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ या मालिकेचे चाहते सोशल मीडियावर व्यक्त होताना दिसत आहेत. शैलेश लोढा यांच्या जागी सचिन श्रॉफ याला पाहून चाहते त्यावर आपली प्रतिक्रिया देत आहेत आणि व्हिडीओ शेअर करत जुन्या एपिसोड्सना मिस करत आहेत.

Me to #TMKOC makers after they’ve changed almost everyone and these shitty stories pic.twitter.com/wktiHx0elC — REALINDIAN (@RealIndian000) September 13, 2022

Literally me watching the new episodes of TMKOC#TMKOC pic.twitter.com/GzmEZT5xsu — Adit Jain (@thenameisadit) September 13, 2022

Seeing veteran Mehta Sahab leaving the show #TMKOC is heartbreaking 💔. #OldIsGold pic.twitter.com/6nc4hLVH0p — Freedom of Tweet🇮🇳 (@Absolute_Venom) September 13, 2022

Anyone else who miss the old episodes of Tarak Mehta? #TMKOC pic.twitter.com/OcnFqzXedj — Twinkle Dewangan (sawant❤️) (@ImTwinkle7) September 13, 2022

Please makers bid adieu to the show no need to drag and ruin such a beauty. #TMKOC pic.twitter.com/k1RaiZQSKQ — आकृति शाह (@aaku84) September 13, 2022

सोशल मीडियावर मिम्स, जुन्या एपिसोड्सचा पाऊस पडत आहे. जुने एपिसोड्स पाहता सचिन श्रॉफ याला अॅक्सेप्ट करणं चाहत्यांना जड जात आहे. शैलेश लोढा यांनी तारक मेहतामध्ये अनेक वर्ष काम केले. त्यांनी तारक मेहताची भूमिका फक्त केली नाही तर त्यांनी ती जगली. त्यांनी ती भूमिका इतकी जगली की त्यांच्याजागी कोणाला दुसऱ्याला पाहणं चाहत्यांना जड जात आहे.

या शोमध्ये एण्ट्री करण्याबाबत सचिन श्रॉफ सांगतो,’तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ ही सगळ्यांच्या आवडीची मालिका आहे. या मालिकेत मला भूमिका दिल्याबद्दल निर्माते असित मोदी यांचे आभार मानले आहेत. तसेच सचिनचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण टिमने शानदार पद्धतीने त्याचे स्वागत केले.

पुढे तो सांगतो, या भूमिकेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन., मात्र पहिलाच एपिसोड बाहेर आल्यानंतर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. आता तर सुरुवात झाली आहे आता पुढे सचिन चाहत्यांना कसे इंम्प्रेस करेल हे पाहण्यासरखे असेल.