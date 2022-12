पुणे- तरुणींना उद्देशून म्हणाले ‘चल बैठो घुमने जाते’, काही तासांतच तरुणांना दाखविला पोलिसांनी इंगा

मोटारीत बसलेल्या तरूणांनी हॉस्टेलवर पायी चाललेल्या मुलींना ‘चल बैठो घुमने जाते’ असे पुटपुटत छेडछाड केली. आपल्याला कोणी काहीच करणार नाही, याच अर्विभावात त्यांनी बडेजावपणा मिरविला. मात्र, घटनेची माहिती मिळताच पुणे पोलिसांनी अवघ्या काही तासातच संबंधित मोटारीचा शोध घेउन दोघाजणांना ताब्यात घेत त्यांना इंगा दाखविला आहे. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. दरम्यान, अशाप्रकारे मुली-महिला छेडछाडीविरूद्ध कठोर धोरण राबवून कारवाई करण्याचे आदेशही पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी दिले आहेत.

“चल बैठो घुमने जाते”

कोथरूडमध्ये हॉस्टेल बाहेर कारमध्ये बसलेल्या दोघा तरुणांनी 3 मुलींना ‘कॅज्युअल’ बोललेले शब्द #PunePolice ने मात्र ‘कॅज्युअली’ घेतले नाहीत.

Car traced within hours & both men in custody.

🔴This is #Pune. Eve-teasing in any form will land you in big trouble.

