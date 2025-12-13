आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा म्हणतात, 10 हजार रुपये द्या नाहीतर एक लाख, मुसलमान आपल्याला निवडून देणार नाहीत!

सामना ऑनलाईन
|
Himanta Biswa Sarma

आसाममध्ये सरकारी योजना किंवा पैशांच्या आधारे नव्हे तर विचारधारेनुसार मतदान होते. मुस्लिम मतदारांना 10 हजार किंवा 1 लाख रुपये जरी दिले, तरी ते मला मतदान करणार नाहीत, असे धक्कादायक वक्तव्य आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केले आहे.

सरकारी योजनांमुळे प्रत्येक नागरिक त्याच सरकारला मत देईल, हे मानता येणार नाही. मतदार हे त्यांची विचारधारा, भूमिका आणि राजकीय धारणा या आधारे मतदान करतात. राज्यात मुस्लीम लोकसंख्या वाढत असून हे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास इतर समुदायांची ओळख आणि सांस्कृतिक वारसा धोक्यात येऊ शकतो, असेही सरमा म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 13 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

विदर्भ कदापि वेगळा होऊ शकत नाही, कुणाची हिंमत आहे! उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरात ठणकावले

मुंबईतल्या उपकरप्राप्त आणि पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाच सक्षम प्राधिकरण! आदित्य ठाकरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर सरकारचा निर्वाळा

तपोवनातील वृक्षतोडीला 15 जानेवारीपर्यंत लवादाकडून स्थगिती… तोपर्यंत बाराशे वृक्षांची हत्या!

निविदा न काढताच लाडक्या कंत्राटदारांना कोट्यवधींची कामे, सत्ताधारी आमदारांनीच काढले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे

पोलीस स्टेशनची सेंच्युरी! मुंबईत चार नवी पोलीस ठाणी आणि दोन उपायुक्त

लोकसभेचे माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शिवराज पाटील- चाकूरकर यांचे निधन

महाराष्ट्रात एआय हब, मायक्रोसॉफ्ट करणार गुंतवणूक

महागाईचा भडका! नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर वाढून 0.71 टक्क्यांवर