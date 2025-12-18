धक्कादायक! दरवर्षी 2 लाख लोकं हिंदुस्थान सोडून जात आहेत; सरकराने दिली माहिती

दरवर्षी 2 लाख लोक देश सोडून जात आहेत. केंद्र सरकारने याबाबतची माहिती दिली आहे. कोरोना साथीच्या काळानंतर देश सोडणाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत याची अनेक कारणे दिली आहेत.
दरवर्षी लाखो लोक देश आणि नागरिकत्व सोडत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदेत माहिती दिली की गेल्या पाच वर्षांत ९००,००० हून अधिक नागरिकांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले आहे. २०२२ पासून ही संख्या दरवर्षी २००,००० पेक्षा जास्त झाली आहे. २०११ ते २०२४ पर्यंत, एकूण २०.६ दशलक्ष नागरिकांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले आहे. पहिल्या १० वर्षांत, दरवर्षी १२०,००० ते १४५,००० लोकांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले. कोरोना काळात प्रवास निर्बंधांमुळे २०२० मध्ये ही संख्या सुमारे ८५,००० पर्यंत घसरली. मात्र, कोरोनानंतर या संख्येत पुन्हा एकदा वाढ झाली आणि २०२२ पासून दरवर्षी २००,००० हून अधिक लोकं देश सोडत आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अनेकांची देश सोडण्याची कारणे वैयक्तिक आहेत. बहुतेक लोक वैयक्तिक कारणांमुळे परदेशी नागरिकत्व मिळवतात. मंत्रालयाने म्हटले आहे की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेच्या युगात जागतिक कार्यक्षेत्राची क्षमता वाढत असल्याने हे बदल होत आहे. तसेच हिंदुस्थान दुहेरी नागरिकत्व देत नाही. नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ९ अंतर्गत, जर एखाद्या हिंदुस्थानी नागरिकाने परदेशी नागरिकत्व घेतले तर त्याचे हिंदुस्थानी नागरिकत्व आपोआप संपते.
हिंदुस्थानी नागरिक अमेरिका, युके, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतरित होत आहेत. या देशांमधील पासपोर्ट मिळणे सोपे आहे आणि तिथे रोजगाराच्या चांगल्या संधी आहेत. १९७० पासून देशातत ब्रेन ड्रेन होत आहे. तो २०२० च्या दशकात तीव्र झाला आहे.