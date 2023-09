हा आहे चीनचा खरा नकाशा! माजी लष्करप्रमुखांनी दाखवली चिन्यांची जागा

हिंदुस्थान आणि चीनमधील संबंध हे कायम तणावाचे राहिले आहेत. जम्मू-कश्मीरच्या गलवान खोऱ्यात हिंदुस्थान आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या लढाईनंतर हा तणाव आणखी वाढला आहे. चीनने काही दिवसांपूर्वी एक नकाशा जाहीर केला होता. त्यात अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीनचा भाग आपल्या नकाशात दाखवला होता. त्यावरून माजी लष्करप्रमुखांनी आता चीनला त्याची जागा दाखवली आहे.

माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक फोटो शेअर केला आहे. त्याखाली त्यांनी एक कॅप्शनही दिली आहे. अखेर कुणाला तरी चीनचा खरा नकाशा मिळाला असं ते आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत. या फोटोमध्ये चीनला वेगवेगळ्या रंगात दाखवण्यात आलं आहे. तसंच, चीनने घुसखोरी करून गिळंकृत केलेल्या तिबेट, मंगोलिया, मंचुरिया, पूर्व तुर्कस्तान अशा भागांनाही अधोरेखित करण्यात आलं आहे.

Finally someone has got the map of China as it really is. pic.twitter.com/8whTfICQNS

— Manoj Naravane (@ManojNaravane) September 12, 2023