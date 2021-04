लसींचा साठा पुरेसा हा दावा खोटा आणि पोकळ, माजी गृहमंत्री पी. चिंदबरम यांची टीका

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. केंद्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसींचा साठा पुरेसा आहे असा दावा केला आहे. पण हा दावा पोकळ आणि खोटा असल्याची टीका काँग्रेस नेते आणि माजी गृहमंत्री पी चिंदबरम यांनी केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने लवकरात लवकर यावर उपाययोजना केली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.

We welcomed the decision to vaccinate all above the age of 18 years. However, we have to caution the government that this decision brings with it huge responsibilities.



1 मे पासून 18 वर्षावरील नागरिकांना कोरोनाची लस दिली जाईल असा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. पी.चिंदबरम यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण केंद्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरेसा साठा आहे असा जो दावा केला आहे तो निव्वळ खोटा आणि पोकळ असल्याचे चिंदबरम यांनी म्हटले आहे.

When the surge in demand happens on May 1 and more people flock to hospitals for vaccination, will there be adequate stocks of vaccines all over the country? If people are turned away at hospitals, there will be great resentment and protests.

चिंदबरम म्हणाले की, “1 मे पासून मोठ्या प्रमाणात कोरोना प्रतिबंधक लसी दिल्या जातील त्यासाठी केंद्र सरकारने यासाठी आतापासून तयारी केली पाहिजे. अन्यथा नागरिक लसीकरण केंद्रावर पोहोचल्यावर त्यांना जर लस नाही मिळाली तर केंद्र सरकारला जनसामान्यांचा रोष पत्करावा लागेल.”

The time to plan for May 1 started many weeks ago. Is the government prepared for May 1?

I am sceptical. Nevertheless, I urge the government to start preparing NOW in order to meet the much greater demand for vaccines on and after May 1

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 24, 2021