ओली यांच्यानंतर नेपाळचे माजी ऊर्जा मंत्री दीपक खडका यांना अटक, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई

नेपाळमधील राजकीय वर्तुळात सध्या खळबळ माजली असून, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू असलेल्या मोठ्या मोहिमेत आता माजी ऊर्जा मंत्री दीपक खडका यांना अटक करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमवल्याच्या आरोपाखाली नेपाळच्या तपास यंत्रणांनी ही धडक कारवाई केली आहे. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यानंतर आता खडका यांच्या अटकेमुळे नेपाळच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळच्या संपत्ती शुद्धीकरण तपास विभाग (Department of Money Laundering Investigation) आणि भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने रविवारी दीपक खडका यांच्या निवासस्थानी धाड टाकली. प्रदीर्घ चौकशीनंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. खडका यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ऊर्जा प्रकल्पांच्या कंत्राटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचा आणि तो पैसा परदेशात वळवल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे.
दीपक खडका यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी ऊर्जा मंत्री असताना अनेक जलविद्युत प्रकल्पांच्या परवानग्या देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची लाच घेतली. तसेच आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या नावावर बेनामी संपत्ती गोळा केली. या व्यवहारांचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय मनी लाँड्रिंग रॅकेटशी जोडलेले असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी अधिक तपास केला जात आहे.