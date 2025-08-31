एकाच व्यक्तीकडे सापडले 8 आधार, 8 लायसन्स अन् 16 मतदार कार्ड…

बिहारमधील हिंदुस्थान नेपाळ सीमेजवळ राहत असलेल्या एका व्यक्तीकडे बनावट कागदपत्रांचा अक्षरशः खजिनाच सापडला. येथील घोडासन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही व्यक्ती सायबर कॅफे चालवते. भूषण चौधरी असे त्याचे नाव असून पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीतून धक्कादायक माहिती हाती लागली.
पोलिसांनी घटनास्थळावरून विविध देशांचे चलन, पासबूक, परदेशी घडयाळ, 8 आधारकार्ड, 8 ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि 16 मतदार ओळखपत्रे ताब्यात घेतली. याशिवाय सहा श्रम कार्ड आणि 4 बँक पासबुक तसेच एक चेकबूक आणि 9 स्कॅनरही पोलिसांनी जप्त केली. याशिवाय अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रेही पोलिसांच्या हाती लागली आहेत. त्यामुळे पोलिसही चक्रावून गेले असून या घटनेचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. भूषण चौधरी याचा मुलगा गोली चौधरी याला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी याआधीच अटक केली. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे.