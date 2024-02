Lok Sabha Elections 2024 – तारखा जाहीर; 22 मे रोजी निकाल, वाचा व्हायरल मेसेजमागील सत्य

देशभरातील राजकीय पक्षांसह मतदारांना लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांकडून याची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. राजकीय पक्षांच्या युती-आघाडी संदर्भात रोजच बैठका, पत्रकार परिषदा होत आहेत. सोशल मीडियावरही याची चर्चा सुरू झाली असून निवडणुकांच्या तारखांसंदर्भात एक मेसेज वेगाने व्हायरल होत आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअपवर लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात एक मेसेज व्हायरल होत आहे. यात आगामी निवडणुकीचा तपशील देण्यात आला आहे. या मेसेजमध्ये 12 मार्च रोजी आचारसंहिता लागेल, 28 मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील, 19 एप्रिलपर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पडेल, 22 मे रोजी मतमोजणी होऊन निकाल लागेल आणि 30 मे रोजी नवीन सरकार स्थापन होईल असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र हा मेसेज खोटा असल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबत व्हॉट्सअपवर एक बनावट मेसेज शेअर केला जात आहे. हा मेसेज खोटा असून निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात कोणत्याही तारखांची घोषणा केलेली नाही. निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन वेळापत्रक जाहीर करेल, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने एक्स (ट्विटर) अकाउंटद्वारे दिली आहे.

A fake message is being shared on Whats app regarding schedule for #LokSabhaElections2024#FactCheck: The message is #Fake. No dates have been announced so far by #ECI.

Election Schedule is announced by the Commission through a press conference. #VerifyBeforeYouAmplify pic.twitter.com/KYFcBmaozE

— Election Commission of India (@ECISVEEP) February 24, 2024